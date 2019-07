La chirurgie oculomotrice est une microchirurgie ; elle permet d'opérer aujourd'hui les strabismes et les nystagmus avec une plus grande précision et une plus grande sécurité.



La chirurgie oculomotrice est aujourd'hui plus performante ; elle s'est développée dans quatre directions :



– la détermination de l'angle de base ou cible et des variations angulaires et la prise en compte des données peropératoires,



– les stratégies opératoires logiques, basées sur une meilleure compréhension des déséquilibres oculomoteurs et des effets opératoires,



– la chirurgie ambulatoire dont les conditions, en matière d'anesthésie, sont aujourd'hui bien codifiées,



– l'anesthésie topique et sous-conjonctivo-ténonienne pour certaines opérations.



La chirurgie oculomotrice est aujourd'hui plus exigeante. Son but, avant tout fonctionnel, est de corriger au mieux la déviation strabique afin de (r)établir, selon les potentialités binoculaires, la binocularité normale ou une binocularité angle-dépendante aussi proche que possible de la normale.



Ce traité réunit les connaissances actualisées, théoriques et pratiques de la chirurgie oculomotrice ; quintessence des enseignements dispensés par les quatre auteurs, il est l'outil indispensable autant à l'initiation des opérateurs débutants qu'au perfectionnement des opérateurs confirmés.