Chirurgie du cancer du sein

Représentant un tiers des nouveaux cas de cancer, le cancer du sein est à l'origine de 20 % des décès féminins par cancer. L'importance de cette pathologie, dont la prise en charge thérapeutique passe essentiellement par l'intervention chirurgicale, nécessitait un ouvrage de référence. Cette chirurgie en pleine évolution, désormais plus conservatrice et esthétique, privilégiant la tumorectomie à la mastectomie, fait appel à des techniques nombreuses et complexes.

Cet ouvrage guide le chirurgien pas à pas pour l'apprentissage de ces différentes techniques.

Après un rappel anatomique, l'ouvrage présente les différentes chirurgies d'exérèse, l'oncoplastie, les différentes reconstructions et les spécificités liées aux lambeaux. Le lipomodelage, les séquelles esthétiques et la radiothérapie locale, la prise en charge des patientes à haut risque et le sein de l'homme font l'objet de développements spécifiques.

Fidèle aux principes qui ont fait le succès de la collection Techniques chirurgicales, cet ouvrage est pratique et didactique, rédigé dans un style synthétique et surtout très richement illustré : il comporte près de 500 photographies et 250 dessins chirurgicaux d'une qualité exceptionnelle.

Le lecteur bénéficie d'un complément en ligne particulièrement pédagogique via un code à gratter à l'intérieur du livre : 21 vidéos d'interventions chirurgicales, toutes commentées.

Pour accéder au complément en ligne de cet ouvrage, cliquez ici.