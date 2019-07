La chirurgie dermatologique est une discipline en plein essor. En effet, du fait du vieillissement de la population, les cancers cutanés augmentent de manière très significative. Or, leur traitement est le plus souvent chirurgical.



Ce manuel de référence permet d'aborder l'ensemble des techniques de chirurgie cutanée, oncologique et réparatrice.

Une première partie décrit les propriétés de la peau, les risques anatomiques, l'organisation des soins, les différents modes anesthésiques, la gestion de l'hémostase et les recommandations de prise en charge des principaux cancers de la peau.

Par la suite sont développés les techniques d'incisions et de sutures, les principes des mouvements tissulaires, les lambeaux ainsi que les greffes.

Les exigences fonctionnelles et esthétiques des particularités topographiques de la chirurgie de la face et des membres sont au premier plan. La chirurgie des ongles, du cuir chevelu et des muqueuses, la cryochirurgie ainsi qu'un chapitre particulier consacré à la chirurgie cutanée de l'enfant enrichissent cette réalisation. Enfin une dernière partie concernant les pansements et l'accompagnement cicatriciel, complète ce traité.



Plus de 300 dessins chirurgicaux et 500 photographies de cas cliniques illustrent cet ouvrage, d'une qualité exceptionnelle. Ce premier livre en langue française dans cette discipline constitue un outil indispensable à la formation initiale en dermatologie chirurgicale au cours du DES de dermatologie-vénéréologie. Il intéresse aussi le dermatologue en exercice dans une optique de perfectionnement et de mise à niveau technique, mais également les autres spécialistes concernés par ce domaine partagé de la chirurgie cutanée.