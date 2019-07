Chirurgie dermatologique

La chirurgie est désormais au cœur de la pratique dermatologique. Cet ouvrage s’est imposé comme la référence en langue française sur le sujet. Réunissant les meilleurs experts, il traite de l’ensemble des techniques de chirurgie cutanée, oncologique et réparatrice. Celles-ci sont abordées de manière détaillée, pratique et exhaustive, grâce à la qualité exceptionnelle des dessins chirurgicaux et à l’abondante iconographie.

Dans cette deuxième édition, certains chapitres ont été révisés afin de répondre aux nouvelles attentes des chirurgiens de la peau avec un traitement plus détaillé de la main, du pied et de toutes les régions périorificielles du visage qui constituent un challenge fonctionnel et esthétique majeur.

Enfin, un complément en ligne constitué d’une vingtaine de vidéos directement accessibles par un QR code, vient illustrer le propos et détaille les gestes les plus délicats. Ainsi Les techniques d’hémostase, les mouvements tissulaires et les plasties autour des orifices de la face sont présentées dans les réelles conditions opératoires.

Ce livre de référence est incontournable pour la formation initiale à la dermatologie chirurgicale au cours du DES de dermatologie-vénéréologie et du DIU mais aussi pour le perfectionnement et la mise à niveau des pratiques de tous les acteurs du domaine partagé de la chirurgie cutanée.

Jean-Michel Amici est praticien attaché au service de dermatologie de l’hôpital Saint-André à Bordeaux et chargé d’enseignement à l’université de Bordeaux. Ancien assistant des hôpitaux, ancien chef de clinique des universités, ancien président du Groupe chirurgical de la Société française de dermatologie, il préside actuellement son conseil scientifique.