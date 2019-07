Véritable référence en chirurgie de la main et du poignet, cet ouvrage fait autorité dans le traitement des affections rhumatismales, dégénératives et des syndromes canalaires.

Chirurgie « élective » par excellence, la chirurgie de la main et du poignet s’est enrichie de techniques innovantes comme l’arthroscopie, les implants articulaires, les greffes osseuses vascularisées, ou encore les biothérapies et collagénases.

Ces techniques font l’objet de protocoles détaillés, rédigés par des spécialistes internationalement reconnus.

Les chirurgiens de la main, orthopédistes et plasticiens, trouveront dans ce volume des techniques les plus en pointe dans ce domaine.

L’approche chirurgicale fait l’objet de techniques précises et détaillées, appuyées sur les plus récentes connaissances anatomiques. Les techniques de restauration fonctionnelles, validées par l’expérience des auteurs et conçues pour être élégantes et peu traumatisantes, sont exposées grâce à une iconographie de grande qualité. Ces protocoles chirurgicaux sont d’une valeur pédagogique sans équivalent.

Ce volume est également destiné aux médecins de rééducation, kinésithérapeutes ergothérapeutes et orthésistes. Chaque chapitre comprend les protocoles de rééducation et d’appareillage validés par une très importante expérience

des auteurs.

Illustré par plus de 1400 dessins chirurgicaux et photographies opératoires, cet ouvrage est un outil pédagogique incomparable sur le marché.