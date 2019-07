Chirurgie coelioscopique en gynécologie

La cœlioscopie est une technique en constante évolution qui, comparée à la chirurgie conventionnelle (dite « ouverte »), est moins invasive et moins traumatisante et permet de diminuer l'analgésie postopératoire tout en favorisant une reprise d'activité plus précoce pour la patiente.



Cet ouvrage décrit toutes les interventions chirurgicales en gynécologie-obstétrique, aussi bien diagnostiques que thérapeutiques, qui peuvent être réalisées sous chirurgie cœlioscopique.



Après des développements consacrés à l'installation de la patiente, à la mise en place de la cœlioscopie et à l'environnement opératoire, l'ouvrage aborde les spécificités de l'anatomie du pelvis. Les différents actes pratiqués actuellement en chirurgie cœlioscopique sont expliqués et détaillés : stérilité tubo-péritonéale, grossesse extra-utérine, infections génitales hautes, kystes de l'annexe, torsions d'annexes, endométriose, hystérectomie, myomectomie, prolapsus et incontinence urinaire.



Cette 2e édition, entièrement revue et mise à jour, introduit un nouveau chapitre consacré à la cœlioscopie et la grossesse, le chapitre sur l'endométriose est scindé en deux pour mieux aborder le problème des nodules de la cloison rectovaginale.



Plus de 500 illustrations en couleurs guident pas à pas le chirurgien dans sa lecture et des compléments vidéos en ligne lui permettront de visualiser les bons gestes.



Ce manuel pratique, fruit du travail d'une équipe impliquée depuis plus de 35 ans dans l'endoscopie gynécologique, s'adresse à tous les chirurgiens gynécologues et urologues, ainsi qu'aux internes et assistants de ces spécialités, souhaitant connaître les principales techniques disponibles pour le traitement cœlioscopique des pathologies les plus fréquentes.