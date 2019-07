Avec plus de 40 000 nouveaux cas par an en France et responsable de près de 10 000 décès par an, le cancer du sein est la première cause de mortalité chez les femmes de 35 à 55 ans.

Les statistiques indiquent que tout praticien sera confronté plusieurs fois au cours de son exercice au diagnostic, au traitement et à la surveillance de cette maladie.

Afin d’aider le médecin traitant dans la prise en charge de ces patientes et répondre efficacement aux questions qu’elles se posent, cet ouvrage insiste sur l’importance du dépistage, aborde les facteurs héréditaires et les risques génétiques, fait le point sur les progrès réels des médicaments et les traitements ciblés, les nouveautés en chimiothérapie et en hormonothérapie et les avancées en matière de chirurgie reconstructrice.

Conçue par une équipe pluridisciplinaire de cliniciens expérimentés qui sont quotidiennement au contact de ces patientes, cette troisième édition traite plus d’une centaine de questions auxquelles le praticien sera confronté dans le traitement et la surveillance de ces patientes : Quels sont les facteurs de risque de cancer du sein ? Quelles sont les indications de la radiothérapie ? Quels sont les principes de la chimiothérapie ? Comment traiter la ménopause après un cancer du sein ? Quelles sont les complications de la reconstruction mammaire ?...