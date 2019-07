Il est bien des façons d'exercer le métier de cadre de santé et, dès lors, d'orienter la pratique que recouvre une telle appellation. Si la nécessité d'une performance gestionnaire et managériale est souvent mise en avant et ne fait, d'ailleurs, pas de doute, celle de la pertinence humaine des actions et de leur organisation ne peut être laissée dans l'ombre.

C'est au nom de cette pertinence de la pratique quotidienne des soins et de la nécessité de bien traiter l'humain – tant celui à qui se destinent les soins que celui qui a pour métier d'en donner – que l'auteur a choisi de réfléchir dans ce livre à toute l'importance de la fonction de cadre de santé de proximité. En effet, bien traiter l'humain malade ou dépendant ne saurait se limiter à bien faire tout ce qu'il y a à faire : l'humain n'est pas réductible aux soins qu'il requiert et ne se confond pas avec l'excellence des pratiques qui lui sont destinées. C'est d'une complexité singulière dont il est question et de la capacité que l'on a individuellement et collectivement d'accueillir cette singularité, capacité qui témoigne de la considération que l'on a pour cet autre malade ou dépendant et qui vit, d'une manière qui lui est particulière, ce qu'il a à vivre lorsque la maladie surgit ou lorsque la dépendance modifie le cours de son existence.

Prendre en compte cette complexité singulière requiert de fonder la pratique des soins sur une intelligence du singulier qui, seule, permet aux professionnels de se révéler compétents en une situation donnée et d'exprimer leur préoccupation d'une éthique du quotidien des soins. Déployer une telle intelligence du singulier ne va pas de soi, y compris pour les plus qualifiés et expérimentés des professionnels.

C'est parce que cela ne va pas de soi que les équipes ont besoin d'être soutenues, encadrées et accompagnées grâce à la présence, au coeur du soin, d'un cadre de santé de proximité et grâce à l'autorité aidante et bienfaisante qu'il peut ainsi exprimer.