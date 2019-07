La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), deuxième maladie respiratoire après l'asthme en France, et sixième cause de décès, est par nature au cœur des préoccupations des médecins généralistes. En France, un adulte sur 20 souffre de BPCO. Un médecin généraliste qui voit en moyenne 20 patients par jour est donc susceptible de rencontrer jusqu'à un patient atteint de BPCO par jour, plus souvent non identifié que porteur d'un diagnostic établi. Or, cette pathologie est difficile à expliquer de manière simple et à situer au milieu des différentes affections respiratoires chroniques.

Pour ces raisons, cet ouvrage pratique explique pas à pas en langage clair où, quand et comment cette pathologie s'installe et évolue. Il précise tous les moyens de dépistage à la disposition du médecin généraliste, comment faire un bilan respiratoire, et quels traitements préventifs et thérapeutiques mettre en œuvre. Le livre répond également à nombre de questions pratiques, qui peuvent se poser au patient atteint de BPCO ou à son médecin dans diverses situations de la vie courante.