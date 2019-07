Kurzbeschreibung: "BASICS Allgemeine Pathologie" bringt den perfekten Überblick über die gesamte Bandbreite der Pathologie: - das Wesentliche zum Thema Pathologie in leicht verständlicher Form - schnell fit für Praktika, Famulaturen und bed-side-teaching-Kurse - fächerübergreifendes Wissen - ideal zum Lernen nach der neuen AO - in der Neuauflage mit vielen aktualisierten Abbildungen Langbeschreibung Verloren im Dickicht der Überinformation? Schluss mit dem Stress: Mit der BASICS-Reihe gewinnen Sie den Überblick! "BASICS Allgemeine Pathologie" bietet Medizinstudenten einen umfassenden Einblick zum Thema allgemeine Pathologie: von den pathologischen und histologischen Grundlagen über Zellschäden, Tumoren bis zu Entwicklungsstörungen. Von der Theorie in die Praxis: Viele aktuelle Fallbeispiele aus der pathologischen Praxis zeigen, wie das theoretische Wissen angewendet wird. Jedes Thema wird in kleinen Häppchen auf je einer Doppelseite in Farbe dargestellt. Damit ist "BASICS Allgemeine Pathologie" einfach und leicht zu lesen - selbst komplexe Inhalte und Zusammenhänge der allgemeinen Pathologie werden dadurch einfach gelernt. Und die vielen Bilder helfen Ihnen dabei, die pathologischen und histologischen Grundlagen und die Krankheitsbilder noch besser zu verstehen. So macht es wirklich Spaß zu lernen! Das Beste: wie alle Titel der beliebten BASICS wurde auch "BASICS Allgemeine Pathologie" geschrieben von Studenten, die wissen, worauf es bei der allgemeinen Pathologie ankommt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen - von Fachärzten unterstützt. strong>"BASICS Allgemeine Pathologie" : Ideal geeignet zur Vorbereitung auf das PJ und OSCE- Prüfungen. Das Wesentliche zur Pathologie kurz und prägnant. Die BASICS-Reihe bietet Ihnen das Wesentliche zum Thema in leicht verständlicher Form. So sind Sie schnell fit für Praktika, Famulaturen und bed-side-teaching-Kurse. Die fächerübergreifende Aufbereitung des Wissens ist ideal zum Lernen nach der neuen AO. Die BASICS-Reihe umfasst viele weitere Fachgebiete des vorklinischen und klinischen Studienabschnitts: von den BASICS Anästhesie über die BASICS Histologie und Hämatologie bis hin zu den BASICS Urologie: Kompakt, überschaubar, von Studenten für Studenten!