Bases psychologiques du coaching professionnel

Le coaching est un puissant levier de développement et de réussite recouvrant des pratiques hétéroclites qui se sont peu à peu structurées, notamment par la mise en place de formations universitaires solides.

Cet ouvrage formalise précisément où, quand et comment intervient un coach. Novateur dans son approche, il définit les ingrédients d'une relation d'aide en coaching et aborde toutes les questions fondamentales qui concernent le métier de coach : l'analyse de la demande, la posture du coach, les techniques d'entretien, la déontologie, l'éthique, la supervision, etc.

Les problématiques rencontrées lors d'un coaching professionnel sont illustrées par des cas concrets (prise de décision, conflits, gestion des émotions, démotivation, procrastination…). La démarche opérationnelle s'appuie sur de nombreux outils pour une mise en œuvre facile.

Ce livre retrace également la genèse du coaching et met en évidence ses liens de filiation avec les sciences humaines.

Il sera utile aux coaches en exercice comme à ceux qui souhaitent le devenir. Les psychothérapeutes découvriront les passerelles entre leur métier et celui de coach et pourront faire évoluer leur propre pratique. Il intéressera également les prescripteurs et les demandeurs de coaching.