Bases fondamentales en pharmacologie

Cet ouvrage fait le point sur les connaissances fondamentales à acquérir en pharmacologie. Une première partie aborde le devenir du médicament dans l'organisme à travers des approches pharmacocinétiques et développe l'ensemble des réactions que l'organisme fait subir au médicament après son administration à travers ses différentes phases et selon les modèles expérimentaux reconnus. Une deuxième partie s'intéresse à l'étude des effets du médicament dans l'organisme à travers ses approches pharmacodynamiques : y sont décrits les types d'interactions, les modèles expérimentaux, les cibles pharmacologiques et la classification des médicaments en fonction de leurs mécanismes d'action. Enfin, une troisième partie présente l'étude des effets du médicament chez l'homme avec les rappels historiques indispensables, la réglementation actuelle, les effets indésirables et les moyens mis en œuvre afin de les repérer et les prévenir.

Chaque chapitre est rédigé suivant une structure systématique, claire et didactique comprenant la mention des prérequis indispensables et des objectifs à intégrer, des encadrés permettant de repérer rapidement les points essentiels à retenir, des schémas et tableaux pour synthétiser et fixer les connaissances et des exercicessous forme de QCM et QROC avec corrigés au sein de l'ouvrage pour s'autoévaluer.

Des exercices en ligne sont proposés pour un entraînement complémentaire.