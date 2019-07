Bien que fascinante, la neuroanatomie est souvent jugée comme une discipline difficile d’accès. Les auteurs ont donc choisi de proposer un support d’apprentissage pédagogique (livre + minisite) couvrant l’ensemble des subdivisions de l’anatomie crânienne, encéphalique, rachidienne et de la moelle spinale. L’originalité de cet atlas réside dans la présentation interactive de clichés anatomiques largement commentés.

Atlas interactif de neuroanatomie clinique et ses compléments conjuguent les genres : au-delà de la description rigoureusement anatomique et fonctionnelle des différentes structures, de nombreux encadrés, plus pratiques, en exposent les implications directes aux niveaux pathologique, diagnostique ou thérapeutique. En outre, l’ouvrage propose une iconographie riche et de qualité : plus de 180 planches anatomiques, schémas et clichés radiologiques.

Enfin, des renvois systématiques du texte vers les planches interactives permettent une lecture dynamique facilitant la mémorisation des connaissances.

Le minisite :

Le menu permet d’accéder de façon autonome et directement aux 63 planches photographiques animées. Sur chaque planche anatomique, la sélection des différentes structures, ou de leur dénomination, entraîne l’activation de leur contour et d’un texte descriptif. De plus, le minisite approfondit la description anatomique du livre en présentant de nouveaux visuels comportant des planches d’anatomie sérielle corrélées aux images IRM.

Cette nouvelle édition propose une mise à jour des données et s’enrichit d’une dernière partie sur la description du système nerveux : les enveloppes rachidiennes et l’anatomie de la moelle spinale et des nerfs spinaux. Les compléments interactifs sont désormais accessibles sur le minisite décrit ci-dessus.