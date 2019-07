Aspects psychosomatiques de la consultation en gynécologie

La consultation en gynécologie obstétrique se décline en plusieurs temps, de l'examen à la prescription. Au cœur de ces moments, il y a le temps de l'écoute, de l'annonce et de l'échange. De ces moments parfois difficiles à mettre en place dépendent la qualité de la consultation et de la prise en charge de la patiente. C'est ici le propos des auteurs, apportant ainsi un éclairage centré sur la relation médecin-patiente.

Les étapes de la vie des patientes sont évoquées dans leur spécificité : l'adolescence, la grossesse ou son absence, l'allaitement et le post-partum, la ménopause et le grand âge. Si les motifs de consultation sont bien connus (troubles des règles, désir d'enfant, contraceptions, demandes d'IVG, douleurs, dysfonctionnements sexuels et certaines pathologies), c'est l'écoute psychosomatique qui permettra un autre échange de savoirs. Dans ces consultations la patiente s'autorise à exprimer une demande que le médecin sera capable d'entendre et de décrypter. Écrit par des médecins reconnus dans leur spécialité, cet ouvrage est destiné à tous les lecteurs, médecins, sages-femmes, infirmières, kinésithérapeutes, etc., désireux d'élargir le champ de leur pratique quotidienne, de s'ouvrir à une approche humaniste où la patiente n'est pas seulement une pathologie à traiter, mais un individu unique, riche de son histoire et de ses émotions.