L’art-thérapie connaît depuis une trentaine d’années un réel engouement, particulièrement au sein des institutions de soins. Des ateliers utilisant des médiations artistiques ne cessent de se multiplier dans différents champs, psychiatrique, éducatif et social notamment. Parallèlement, la demande des patients pour des approches de soins différenciées augmente considérablement dans de nombreux pays.

L’art-thérapie recouvre des pratiques, des conceptualisations variées, parfois empiriques, et cette diversité rend complexes la définition, la pratique, mais aussi la formation des arts-thérapeutes. C’est pourquoi il est clairement question, dans cet ouvrage, de psychothérapies à médiation artistique comme d’un outil spécifique d’aide et de soin qu’il est indispensable de définir, référencer et comparer aux autres psychothérapies.

Cette deuxième édition fournit tous les repères nécessaires à la compréhension et à la pratique de l’art-thérapie. Elle expose dans un premier temps ses fondements historiques, conceptuels et théoriques, avant de présenter les différents types de médiations artistiques opérantes (arts plastiques, modelage, écriture, musique, théâtre et danse). La deuxième partie de l’ouvrage, réalisée avec la participation de spécialistes de chaque pratique artistique, présente des parcours cliniques nouveaux et emblématiques. Pour une pratique cohérente et professionnelle de l’art-thérapie, la troisième partie est consacrée à deux chapitres essentiels que sont les indications et les évaluations.