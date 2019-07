Apprendre et comprendre l'anatomie

Pourquoi existe-t-il une anatomie spécifique au kinésithérapeute ou à tout thérapeute manuel ? Quel est le prérequis à avoir avant la 1re année ? Le rapport entre la forme et le fond ? Comment comprendre, apprendre, retenir puis restituer l’anatomie ?

Que savoir du niveau fonctionnel, des croquis, des chrono-QROC ? Qu’en est-il de la simplicité, de l’essentiel, de la relativité, et des trois niveaux de l’anatomie ? Comment rendre son comportement plus efficace, le cahier de croquis, le travail à deux, répondre à une question d’anatomie, la nomenclature et le langage ou encore les « tiroirs » qui simplifient la vie ?

Globalement, comment appréhender le corps humain.

Les étudiants sans méthode voient avec frayeur le programme avancer et les choses devenir de plus en plus difficiles à retenir ; les étudiants bien préparés voient, eux, les choses avancer en se complétant, s’expliquant mutuellement et, au final, voient l’issue avec sérénité. Comme pour un puzzle : autant la première pièce est difficile à placer, autant la dernière n’est qu’une formalité.

Voilà autant de questions qui doivent absolument être résolues « avant » d’entrer en 1re année de kinésithérapie (ou de toute autre formation ayant l’anatomie comme base incontournable) et auxquelles répond cet ouvrage.

Ce livre traite dans une première partie de l’approche générale de l’anatomie avec des conseils pour appréhender correctement la discipline, puis s’attarde ensuite plus spécifiquement sur les grandes zones du corps humains (les membres supérieurs, inférieurs, le tronc et la tête). Vous trouverez également en fin d’ouvrage des QROC ainsi que leurs corrigés pour tester vos connaissances.

A la fois complet et pédagogique il est un véritable atout pour les étudiants en kinésithérapie pendant toute la durée de leur formation ou bien pour ceux souhaitant parfaire leurs connaissances en anatomie et surtout dans son approche et son apprentissage.