Animer en Humanitude

Dans les établissements d’accueil des personnes fragilisées, on compte de nombreux soignants pour un ou deux animateurs, la prise en soin étant devenue la priorité au détriment de la dimension sociale et humaine.



Or si on limite l’animation à une activité de loisir ou à un « passe-temps », on ne donne pas à l’animateur la place qui lui est due. Son rôle est bien plus ambitieux : créer un lien social et placer la dignité humaine au centre des soins, tout en s’adaptant aux besoins de l’établissement et des résidents. Car, quelle est la valeur de la prise en soin, si elle ne va pas de pair avec une démarche humaine et sociale ?



Ce livre développe le projet d’animation en trois points, autour de la philosophie de l’humanitude, afin d’aider les animateurs et les structures à mettre en place une dynamique pluridisciplinaire et promouvoir le vivre ensemble.



L’animation solidaire. Elle a pour but de faire de l’établissement un lieu où il fait bon vivre et de développer une dynamique sociale porteuse d’envies et de projets vers un vivre ensemble loin de toute ségrégation. Le projet d’accompagnement social personnalisé. Les animateurs apportent leurs compétences spécifiques et leur légitimité au service du projet de chaque résident. Ce livre décrit et propose des outils de traçabilité, de stratégie sociale et d’évaluation en fonction du public accueilli.



3.La communication. L’animateur doit assurer une médiation à deux niveaux. C’est d’abord la relation avec l’extérieur en relayant des valeurs positives de la structure, comme les évènements festifs. Il doit aussi communiquer à l’intérieur de la structure de façon à mettre en relation les professionnels avec les résidents.



Ce livre, qui s’adresse à tous les animateurs et les soignants, propose une réflexion, une démarche et des outils pour mettre en place une animation professionnelle. Au-delà de l’activité ludique, la citoyenneté est au centre de ce projet pour les établissements d’accueil, afin que les résidents puissent y vivre le mieux possible, quels que soient leurs problèmes ou leur pathologie.