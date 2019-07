Kurzbeschreibung Anatomie und Physiologie - zur Vorbereitung auf Unterricht und Examen



WEISSE REIHE Anatomie und Physiologie fasst die komplexen Inhalte beider Fachdisziplinen zusammen und erleichtert Ihnen das Lernen durch - Übersichtlichkeit: die Darstellung der Inhalte in Tabellen, Kästen und anhand von Spiegelpunkten - Anschaulichkeit: ca. 195 übersichtliche Abbildungen anatomischer Strukturen - Intensivieren: Wiederholungsfragen am Ende jeden Kapitels - Üben: ein Fallbeispiel am Ende des Buches Langbeschreibung Für Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege



Die WEISSE REIHE ist eine seit vielen Jahren eingeführte und bekannte Buchreihe. Die Bände der WEISSEN Reihe dienen in erster Linie der fächerorientierten Prüfungsvorbereitung, werden aber auch häufig als Kurzlehrbuch im Unterricht verwendet. Durch die kompakte Darstellung, verständliche Sprache, schülerfreundliche Aufbereitung des Inhaltes und das "lockere" Layout sprechen die Bände auch Auszubildende in den Pflegehelferberufen an. Der Band Anatomie fasst die wesentlichen Inhalte aus Anatomie und Physiologie extrem fokussiert zusammen, gibt dabei aber auch Auskunft zu Zusammenhängen und Grundlagen. Die Darstellung der Inhalte in Tabellen, Kästen und anhand von Spiegelpunkten erleichtert das Lernen von komplexen Inhalten. Eine breite Seitenspalte bietet zudem Platz für eigene Notizen und verleiht dem Buch einen lernfreundlichen "Scriptcharakter". Wiederholungsfragen runden jedes Kapitel ab und ermöglichen dem Schüler, sein Wissen Anatomie und Physiologie zu überprüfen. Ein Fallbeispiel am Ende des Buches macht die Anwendung des Erlernten in der Praxis deutlich und kommt somit den aktuellen Anforderungen nach vernetztem, handlungsorientiertem Lernen nach.