Anatomie pathologique en ophtalmologie. Tumeurs intraoculaires

Ce troisième ouvrage traduit et adapté en français de la collection «Basic and Clinical Science Course (BCSC)», élaborée par l'American Academy of Ophthalmology (AAO), présente les données d'anatomopathologie et des tumeurs intraoculaires.



La première partie aborde l'anatomie pathologique (processus pathologiques et leur diagnostic, cicatrisation des plaies, gestion des prélèvements et techniques), pour ensuite détailler les atteintes de chaque structure de l'oeil.



La deuxième partie passe en revue les aspects cliniques des tumeurs oculaires, dont les atteintes secondaires aux cancers

systémiques.



Ces sujets sont d'un intérêt particulier pour les ophtalmologistes, en première ligne dans le diagnostic et, dans beaucoup de

cas, l'explication de la maladie au patient. Ils assurent souvent eux-mêmes les soins et si ceux-ci sont trop lourds et confi és à des centres, ils doivent rester présents et aider au suivi postthérapeutique.



Il est inutile de rappeler combien il est important de connaître les principes du diagnostic et du traitement d'affections qui peuvent mettre en jeu la vue… et parfois la vie.