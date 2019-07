Anatomie et physiologie. Aide-soignant et Auxiliaire de puériculture

Vous êtes étudiant aide-soignant ou étudiant auxiliaire de puériculture, cet ouvrage, conçu sur mesure pour vous et conforme au référentiel, reprend les bases fondamentales de l’anatomie et de la physiologie. À travers plus de 200 illustrations tout en couleurs et schémas simples, ce guide vous permet d’acquérir toutes les connaissances indispensables à l’exercice de votre future profession. Dans un style clair et synthétique, chaque chapitre est conçu pour vous permettre une assimilation progressive des connaissances, en suivant ce schéma type : ❚ Anatomophysiologie de chaque appareil ou système. ❚ Informations générales en rapport avec la notion abordée. ❚ Mise en exergue des signes pathologiques. ❚ Explication des mots-clés du vocabulaire médical. ❚ En fin de chapitre, approfondissement des principales pathologies. Dans cette 4e édition, les données cliniques ont été entièrement actualisées, les schémas ou infographies ont été en grande partie renouvelés, le vocabulaire médical a été enrichi et des encadrés « Pathologies » ont été ajoutés. En fin d’ouvrage, un cahier d’apprentissage vous permet de vous entraîner et de vous auto-évaluer grâce à des questions ludiques et des schémas muets à compléter. Un lexique complet rassemble tous les termes abordés. Indispensable à tout étudiant en formation, ce guide exhaustif s’adresse aussi aux professionnels soucieux de consolider et d’approfondir leurs connaissances en anatomie et en physiologie.