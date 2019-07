Anatomie et histologie de l’appareil reproducteur et du sein - Organogenèse, Tératogenèse (Cours + QCM)

La collection Pass'Santé couvre l'ensemble des enseignements du tronc commun et des 4 filières de la PACES. LesCours + QCM offrent "à la carte" les enseignements des concours concernés.





Cet ouvrage couvre les items du module Anatomie et histologie de l'appareil reproducteur et du sein. Organogenèse, tératogenèse inscrits au programme de la PACES. Il apporte les bases indispensables à la compréhension de ce module.



Chaque chapitre comporte un cours structuré en courtes rubriques illustrées par des schémas faciles à comprendre et à mémoriser et s'achève par une rubrique à retenir qui en résume les points clés.



Les 3 premiers chapitre traitent du concept général de la reproduction sexuée et des étapes du développement intra-utérin ainsi que des structures et fonctions des appareils génitaux.

Les chapitres 4 à 9 sont dévolus à l'organogenèse et abordent respectivement la mise en place des appareils cardiovasculaire, digestif, respiratoire et réno-urinaire suivis, de la différenciation sexuelle, du développement du système nerveux central et des organes de sens.

Les malformations congénitales et les bases de la tératogenèse sont traitées dans le chapitre 10.

Le chapitre 11 est dédié à l'autoévaluation et propose une centaine de QCM couvrant l'ensemble des thèmes abordés avec leurs réponses exactes afin de permettre à l'étudiant de s'entraîner en vue des concours.