Anatomie du visage et du cou

Le chirurgien ou le cosmétologiste désireux d'embellir ou de rajeunir ses patients est nécessairement

confronté à la difficulté de situer les structures anatomiques du visage. Cet ouvrage présente, sur un

mode d'atlas didactique et pratique, l'anatomie de la face et du cou. Il a pour vocation de répondre aux

questions fondamentales de la pratique quotidienne en objectivant tous les éléments anatomiques en

présence pour les identifier, les localiser et évaluer leur profondeur, les faisant découvrir au lecteur tels

qu'ils apparaissent lors des dissections anatomiques ou des interventions chirurgicales. Cette présentation

de l'anatomie permet d'anticiper les dangers possibles lors des actes cosmétiques ou chirurgicaux.





Divisé en trois parties — plans, volumes, anatomie — cet ouvrage présente l'étude complète d'une région

spécifique par chapitre, partant d'une zone particulière et progressant de la peau vers les plans profonds,

couche par couche. Les auteurs nous font partager leur expertise à la fois pratique et pédagogique en

anatomie, chirurgie et cosmétologie faciale.





Les préparations des injections intravasculaires, — réalisées grâce à une « recette » retrouvée dans

des ouvrages du XVIIIe siècle à l'attention de l'école des Beaux-arts de Paris pour la conservation des

spécimens —, ont permis d'optimiser la beauté des couleurs et des formes révélées lors de la dissection

et d'offrir au lecteur des images jusqu'alors difficiles à restituer.