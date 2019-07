L’anatomie dentaire comme toute anatomie de système est à la fois descriptive, topographique et fonctionnelle ; elle intègre nécessairement l’anatomie comparée et des notions de croissance et de développement. Françoise Tilotta, Alain Lautrou et Gérard Lévy ont veillé à ce que cet ouvrage prenne en compte ces divers aspects de cette discipline anatomique fondamentale de la dentisterie qu’ils enseignent à l’Université Paris Descartes. Ce livre, illustré de plus de 380 figures, expose d’une manière didactique l’anatomie descriptive des dents permanentes et temporaires, l’anatomie de la croissance et du vieillissement, l’anatomie fonctionnelle et l’anatomie topographique du système dentaire. Enfin, un guide pratique de reconnaissance reprend d’une manière synthétique les caractères morphologiques qui permettent d’attribuer une identité à une dent isolée. De nombreuses considérations et applications cliniques accompagnent le texte tout au long de l’ouvrage et soulignent l’intérêt évident de la connaissance de l’organisation anatomique du système dentaire pour le clinicien. Ce livre est destiné en priorité aux étudiants des facultés de chirurgie dentaire et des formations de prothésiste dentaire, ainsi qu’aux étudiants et internes en cours de spécialisation. Il s’adresse également aux praticiens inscrits dans des formations post-universitaires ou exerçant dans d’autres disciplines médicales (médecins, pédiatres, chirurgiens maxillo-faciaux), ou même dans d’autres domaines universitaires (médecine légale, anthropologie) qui y trouveront une occasion d’acquérir, de rafraîchir ou de compléter leurs connaissances sur le système dentaire.