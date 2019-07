AMLS Advanced Medical Life Support

1. Valutazione del paziente interni stico secondo l’Advanced Medical Life Support

Algoritmo di valutazione AMLS, Comunicazione terapeutica, Ragionamento clinico, Processo clinico-decisionale, Osservazioni iniziali, Approccio al paziente, Quadro di presentazione (presentazione cardinale), Valutazione primaria, Valutazione secondaria, Strumenti diagnostici di valutazione, Pazienti anziani, Pazienti bariatrici, Pazienti ostetriche, Trasporto aereo, Ambienti estremi, Considerazioni conclusive.

2. Alterazioni dello stato mentale e cambiamenti neurologici

Cervello e midollo spinale, Osservazione iniziale, Valutazione primaria, Anamnesi, Valutazione secondaria ed esame obiettivo, Diagnostica, Strategie di gestione, Ictus, Trombosi venosa cerebrale, Dissecazione dell’arteria carotide, Emorragia intracerebrale, Emorragia sub aracnoidea, Ematoma subdurale, Ematoma epidurale, Sindrome della cauda equina, Tumore, Meningite, Encefalite, Ascesso, Crisi epilettica, Encefalopatia ipertensiva e ipertensione maligna, Arterite temporale, Paralisi di Bell, Emicrania, Ipertensione intracranica idiopatica, Idrocefalo a pressione normale (normoteso), Malattia degenerativa neuromuscolare, Encefalopatia di Wernicke e sindrome di Korsakoff, Sindrome di Guillain-Barré, Psicosi acuta, Depressione acuta/Tentativo di suicidio, Considerazioni conclusive.

3. Malattie dell’apparato respiratorio

Anatomia del sistema respiratorio, Fisiologia del sistema respiratorio, Valutazione, Tecniche di gestione iniziale e di base, Condizioni patologiche delle vie aeree superiori, Patologie con intrappolamento d’aria (air-trapping), Infezione e risposta immunitaria, Patologie della pleura, Sintomi respiratori da cause di origine non respiratoria, Disfunzioni del sistema nervoso centrale, Disfunzioni endocrine, Impressione e diagnosi differenziale: revisione sistematica, Esami speciali e strumentazioni, Considerazioni conclusive.

4. Shock

Anatomia e fisiologia dello shock, Fisiopatologia dello shock, Tipi di shock, Valutazione primaria, Complicanze dello shock, Riassunto della gestione AMLS, Disordini emorragici, Considerazioni particolari, Considerazioni conclusive.

5. Sensazione di malessere toracico

Anatomia e fisiologia, Sensazione di dolore toracico, Valutazione, Diagnosi e trattamento precoce delle condizioni pericolose per la vita, Cause di dolore toracico non pericolose per la vita (urgenti), Cause non urgenti di dolore toracico, Altre cause polmonari di dolore toracico, Altre cause cardiache di sensazione di malessere toracico, Cause muscoloscheletriche di dolore toracico, Considerazioni particolari, Considerazioni conclusive.

6. Disturbi endocrinologici, metabolici e ambientali

Apparato endocrino e disturbi correlati (Anatomia e fisiologia), Metabolismo e disordini correlati (Anatomia e fisiologia, Regolazione della temperatura e disturbi connessi, Considerazioni conclusive).

7. Sensazione di malessere addominale: disturbi gastrointestinali e dell’apparato genitourinario e riproduttivo

Anatomia e fisiologia, Dolore, Valutazione, Cause di disturbo o dolore addominale, Considerazioni particolari, Considerazioni conclusive.

8. Malattie infettive

Sanità pubblica, igiene e prevenzione, Epidemie e pandemie, Catena dell’infezione, Difese naturali dell’organismo, Agenti infettivi, Caratteristiche dell’infezione, Controllo dell’infezione, Risposte fi siologiche dell’organismo alle infezioni, Circostanze particolari, Virus trasmessi per via ematogena, Virus dell’epatite a trasmissione non ematica, Malattie infantili a trasmissione aerea/con goccioline di Flügge, Malattie trasmesse da goccioline di Flügge, Malattie trasmesse da agenti patogeni per via aerea, Infezioni da herpes virus, Malattie a trasmissione sessuale, Infezioni neurologiche, Zoonosi (malattie trasmesse da animali), Malattie trasmesse da vettori, Malattie gastrointestinali, Infezioni emergenti: batteri con resistenze multiple, Misure di prevenzione e di riduzione del rischio, Considerazioni conclusive.

9. Tossicologia, materiali pericolosi e armi di distruzione di massa

Visione d’insieme, Approccio AMLS, Diagnosi differenziale e interventi, Sindromi tossiche, Tossicologia ambientale, Tossicità vegetale, Farmaci e tossine, Droghe d’abuso, Tossici domestici e sui luoghi di lavoro, Materiali pericolosi, Tipi di esposizione ai materiali pericolosi, Armi radioattive, Pericoli incendiari, Agenti chimici, Considerazioni conclusive.

Appendici: A. Percorso di valutazione AMLS, B. Analisi dell’elettrocardiogramma a 12 derivazioni, C. Esami di laboratorio: valori di riferimento, D. Rapida sequenza di intubazione, E. Farmaci, F. Risposte alle domande riassuntive, Glossario, Indice analitico.