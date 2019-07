Depuis une quinzaine d’années, les allergies alimentaires sont devenues un problème de santé publique. Leur prévalence a non seulement doublé, mais les formes cliniques sévères ou complexes deviennent de plus en plus fréquentes. De nouvelles affections émergent. Dans un contexte où l’allergologie, en constante évolution, se constitue en spécialité médicale à part entière, il est devenu impératif pour les professionnels de mettre à jour leurs connaissances pour adapter au mieux leur pratique quotidienne. Ce livre consacrée aux allergies alimentaires se concentre sur les nouveaux concepts, les affections actuelles, les perspectives thérapeutiques.

Des experts français, médecins ou chercheurs reconnus dans le domaine des allergies alimentaires, ont collaboré à cet ouvrage pour faire le point à partir des connaissances et des avancées les plus récentes : allergologues, pédiatres, dermatologues, pneumologues, internistes, gastro-entérologues, nutritionnistes, immunologistes, biologistes, experts en sécurité alimentaire… Cette diversité témoigne de la dimension transversale de l’allergologie.

Cet ouvrage vous permettra d’abord de comprendre l’épidémiologie et les mécanismes complexes – génétiques, immunologiques, moléculaires – des allergies alimentaires. Il aborde ensuite la diversité et l’actualité des affections, les progrès de la biologie puis le traitement et des perspectives nouvelles. Il intègre les dimensions de prévention mais aussi d’éducation et d’intégration, dans le cadre d’une prise en charge globale et personnalisée, adaptée au profil et aux besoins du patient, et finalement la problématique de la sécurité alimentaire.

Cet ouvrage sera un outil indispensable pour les allergologues mais aussi les médecins généralistes, les pédiatres, tous les spécialistes et professionnels paramédicaux impliqués dans le domaine des allergies alimentaires.