Alimentation de l'enfant de 0 à 3 ans

Bien nourrir son enfant est une des préoccupations majeures de tous les parents. Les pédiatres et médecins traitants sont ainsi constamment sollicités pour donner des conseils sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Leur tâche est souvent difficile en raison de la diversité des opinions émises sur le sujet, et compte tenu de l'évolution permanente des recommandations en matière de nutrition infantile.

L'objectif de cet ouvrage est de fournir aux praticiens, mais également aux parents qui le souhaitent, un guide pratique qui leur permettra à la fois de mieux comprendre les bases nutritionnelles qui régissent les règles diététiques développées et surtout de disposer de documents susceptibles d'être utilisés dans la grande majorité des situations, normales ou pathologiques, où des conseils alimentaires doivent êtres prodigués.

Dans cette deuxième édition, nous avons conservé la configuration qui avait fait le succès de la précédente. Vous y retrouverez des tableaux de synthèse, des fiches menus types selon les âges et des alertes sur les erreurs alimentaires les plus fréquentes, tous faciles à consulter et éminemment pratiques. Cette nouvelle édition a également permis une mise à jour des connaissances qui ont considérablement évolué au cours des dernières années. Elle a enfin été l'occasion de corriger les nombreuses idées reçues qui circulent de plus en plus sur l'alimentation du nourrisson, en se basant toujours sur des arguments scientifiques dûment démontrés.

Cet ouvrage pratique est destiné aux pédiatres, médecins généralistes, nutritionnistes, diététiciens, puéricultrices, infirmières, ainsi qu'à tous les parents qui désirent enrichir leur savoir sur l'alimentation de leur enfant.