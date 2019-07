Alcool et troubles mentaux

La co-occurrence de conduites addictives et de pathologies mentales est fréquente. Les relations entre troubles addictifs et troubles psychiatriques sont complexes et nécessitent une étude approfondie. Qu'il s'agisse de troubles mentaux facteurs d'addictions (vulnérabilité et automédication) ou d'addictions causes de troubles mentaux (effets pharmacologiques délétères et conséquences négatives de l'addiction), le double diagnostic implique une prise en charge spécifique.



Cet ouvrage, à la fois théorique et pratique, offre au praticien toutes les informations indispensables à la prise en charge d'un patient présentant un double diagnostic. Après un rappel des aspects neurobiologiques et des troubles liés à l'alcoolisme, il présente les spécificités de chaque population (adolescent, femme, personne âgée, etc.), puis il précise les comorbidités (alcool et troubles anxieux, alcool et troubles bipolaires, etc.), et enfin propose des pistes thérapeutiques pour la prise en charge des patients.



Permettant une meilleure compréhension des comorbidités entre troubles addictifs et troubles mentaux, cet ouvrage fournit tous les outils nécessaires à une meilleure prise en charge et un meilleur accompagnement des patients vers la guérison.