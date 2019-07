L'Aide-mémoire de l'acupuncteur traditionnel est l'outil de poche de tout praticien qui recherche une information rapide sur les deux grands systèmes de la médecine chinoise, les protocoles de diagnostic rapide et les moyens thérapeutiques les plus efficaces. Il permet de traiter le patient en se référant à des tableaux et des dessins simples et didactiques qui résument les gestes à faire sans avoir à passer beaucoup de temps pour en comprendre tous les mécanismes.

Synthétique et pratique, cet outil d'exercice au chevet du malade traite des affections simples régionales ainsi que des affections complexes, et rappelle aussi les principes d'utilisations des aiguilles, du diagnostic par le pouls et des examens complémentaires.

Complété par de nombreux cas cliniques, des tableaux d'application pratique et des réflexions précises sur les moyens d'amélioration des résultats, il permettra au praticien d'améliorer son succès thérapeutique.