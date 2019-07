Aide à l'examen du système nerveux périphérique

Conçu pour fournir une aide pratique à l'examen des patients souffrant d'une atteinte du système nerveux périphérique, cet ouvrage très didactique s'adresse aussi bien aux étudiants en médecine qu'aux cliniciens confirmés de toutes spécialités.

Selon le principe « une image vaut 1000 mots », cet ouvrage privilégie les schémas et les photographies, étayés par des textes très concis, pour expliquer clairement comment effectuer l'examen neurologique et les signes cliniques à rechercher.

"Ce livret fait partie de ceux que devraient posséder les neurologues, les neurochirurgiens, les médecins généralistes et tous les praticiens qui, de temps en temps, seront amenés à examiner les patients souffrant de lésions neurologiques périphériques. Bien qu'extrêmement court, l'ouvrage abonde de photographies et de diagrammes. Hautement recommandé". Dr Eben Alexander, Surgical Neurology



Dr Eben Alexander, Surgical Neurology





"Souvent le rhumatologue est confronté dans sa pratique à des problèmes qui sont, peut-être ou sûrement, du domaine des atteintes périphériques du système nerveux. Or s'il y a un domaine où l'examen clinique garde toute sa valeur, c'est bien là ! Il est donc important que le rhumatologue sache maîtriser les différentes étapes de l'examen neurologique. Cet opuscule, bien que rédigé depuis des années par des neurologues de haut niveau, évite toute approche académique et se veut essentiellement pratique et didactique. Pour atteindre l'objectif qu'il se propose, il est fait d'illustrations (photos et schémas) très démonstratives et immédiatement utilisables par le praticien. On ne peut que recommander chaudement cet ouvrage qui, comme l'indique le docteur Catherine Masson, n'est petit que par sa taille". Pr Marcel-Francis Kahn, Revue du rhumatisme, Décembre 2008



Pr Marcel-Francis Kahn, Revue du rhumatisme, Décembre 2008





"Cet opuscule réussit le tour de force de présenter, sous la forme d'images, l'essentiel de ce qui doit être connu pour procéder à l'examen des structures du système nerveux périphérique... En conclusion, ce livre s'adresse à tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à l'examen clinique des structures du système nerveux périphérique, étudiants et professionnels confirmés. Pour les uns, il constituera un outil de révision précieux. Pour les autres, il permettra en un clin d'oeil de dissiper un doute lorsque la mémoire fait défaut". Kinésithérapie, la revue, Juillet 2010



Kinésithérapie, la revue, Juillet 2010