Adolescence et psychopathologie

I Modèles de compréhension de l'adolescence. 1. Les modèles de compréhension. 2. L'adolescence : regroupements conceptuels. 3. L'entretien avec l'adolescent. II Étude psychopathologique des conduites. 4. Épidémiologie des conduites. 5. Le problème de l'agir et du passage à l'acte. 6. Psychopathologie des conduites centrées sur le corps. 7. La sexualité et ses troubles. III- Grands regroupements nosographiques. 8. États anxieux et névrose : critique des concepts. 9. Le problème de la dépression. 10. Les tentatives de suicide. 11. Les différents états psychotiques. 12. Les conduites psychopathiques ou troubles des conduites. 13. dépendances. 14. Aux frontières de la nosographie. IV- L'adolescent dans son environnement. 15. Introduction à l'étude de l'adolescent dans sons environnement. 16. L'adolescent et sa famille. 17. La scolarité à l'adolescence. 18. L'adolescence et les pathologies somatiques. 19. L'adolescence et la société. L'adolescent et le droit. V- La thérapeutique. 21. Prévention et accueil. 22. La consultation thérapeutique. 23. Les choix thérapeutiques.