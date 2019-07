L'adaptation à l'école, milieu normatif par excellence, ne se fait pas sans heurt. Si pour certains enfants ou jeunes aucune manifestation extérieure n'apparaît, pour d'autres les difficultés sont handicapantes. Les causes et les manifestations des problèmes d'adaptation sont multiples. Le psychologue de l'éducation est placé face à cette diversité et tâche d'être un vecteur de médiation, d'analyse et de conseil. Son efficacité dépend de ses capacités à se mouvoir dans le monde de l'éducation, avec empathie et rigueur scientifique.

À la croisée des chemins et face à des situations complexes, le psychologue scolaire doit pouvoir se référer à des possibilités d'actions multidimensionnelles.

Adaptation scolaire. Un enjeu pour les psychologues propose un éventail d'actions et de réflexions qui l'aideront dans la pratique de son métier. Œuvre d'une collaboration fructueuse entre universitaires et praticiens de la psychologie de l'éducation, cet ouvrage propose des conseils pratiques, des situations cliniques, des analyses de situations types et des éléments théoriques qui dessinent le contexte dans lequel évolue quotidiennement le psychologue scolaire.