A Book of Russian Idioms Illustrated

Table of Contents



List of Idioms

Preface

Pycckий Aлфabиt

Chapter 1. Б

1. Бабушка надвое сказала

2. Бежать высунув язык

3. Без сучка Без задоринки

4. Белая ворона

5. Бить в одну точку

6. Бить ключом

7. Биться как рыба об лёд

8. Блуждать в потёмках

9. Больное место

10. Больной вопрос

11. Бояться собственной тени

12. Брать кого-либо за сердце/душу

13. Брать кого-либо под крылышко

14. Брать с потолка

15. Браться за ум

16. Бросать камешки в чей- либо огород

17. Бросать слова на ветер

18. Бросаться кому-либо в глаза

19. Бросаться словами

20. Бросить тень на кого- либо / что-либо

21. Быть между молотом и наковальней

22. Быть на голову выше

23. Быть на дружеской ноге

24. Быть на ножах

25. Быть на седьмом небе

26. Быть не в своей тарелке

27. Быть не из робкого десятка

28. Быть не ко двору

29. Быть не на своём месте

30. Быть одетым с иголочки

31. Быть у кого-либо под башмаком

32. Быть связанным своим словом

Chapter 2. B

33. Валить в одну кучу

34. Валить с больной головы на здоровую

35. Валиться из рук

36. Вариться в собственном соку

37. Вбивать в голову

38. Вбивать клин между кем- либо

39. Вертеться как белка в колесе

40. Вертится у кого-либо на языке

41. Вешать нос

42. Взвешивать свои слова

43. Вздохнуть свободно

44. Взять быка за рога

45. Взять голыми руками

46. Взять себя в руки

47. Взять слово

48. Видеть кого-либо насквозь

49. Видно как на ладони

50. Видно птицу по полёту

51. Вилами на воде писано

52. Висеть в воздухе

53. Висеть на волоске

54. Висеть на телефоне

55. Витать в облаках

56. Вить верёвки из кого- либо

57. Вкладывать душу во что- либо

58. Влететь в копеечку

59. Влюбиться по уши

60. Вогнать кого-либо в краску

61. Водить кого-либо за нос

62. Водой не разольёшь

63. Воды не замутит

64. Войти в историю

65. Войти в колею

66. Войти в роль

67. Волосы становятся дыбом

68. Вот где собака зарыта

69. Вписать новую страницу во что-либо

70. В подмётки не годится кому-либо

71. Врастать корнями

72. Вставать с левой ноги

73. Вставать с петухами

74. Вставлять палки в колёса

75. Встречать в штыки

76. Вступить в строй

77. В ус не дуть

78. Выбивать у кого-либо почву из-под ног

79. Выбить из колеи

80. Выбить из седла

81. Выбросить из головы

82. Выводить кого-либо из себя

83. Выводить из строя

84. Выводить кого-либо на чистую воду

85. Выеденного яйца не стоит

86. Выйти из пелёнок

87. Выйти из себя

88. Выйти из строя

89. Выйти сухим из воды

90. Вылететь в трубу

91. Вынести что-либо на своих плечах

92. Выносить сор из избы

93. Вырастать в чьих-либо глазах

94. Вырвать что-либо с корнем

95. Высосать что-либо из пальца

96. Вытягиваться в струнку

Chapter 3. Г

97. Гадать на кофейной гуще

98. Гладить кого-либо по головке

99. Гладить кого-либо против шерсти

100. Глаза разбегаются

101. Глаза разгорелись

102. Говорить под руку

103. Голова идёт кругом

104. Голодный как волк

105. Горит в руках

106. Готов сквозь землю провалиться

107. Гусей дразнить

Chapter 4. Д

108. Давать кому-либо сдачи

109. Дальше ехать некуда

110. Два сапога пара

111. Делать из мухи слона

112. Делать погоду

113. Делать что-либо с закрытыми глазами

114. Делать что-либо спустя рукава

115. Делить шкуру неубитого медведя

116. Денег куры не клюют

117. Держать в чёрном теле

118. Держать камень за пазухой

119. Держать нос по ветру

120. Держать себя в руках

121. Держать ухо востро

122. Держать язык за зубами

123. Держаться в тени

124. Длинный язык

125. Доводить до белого каления

126. Долгая песня

127. Достать из-под земли

128. До упаду

129. Доходить до чьих-либо ушей

130. Дрожит как осиновый лист

131. Душа нараспашку

132. Душа не на месте

133. Душа ушла в пятки

134. Дырявая голова

Chapter 5. E

135. Есть ещё порох в пороховницах

136. Ехать зайцем

Chapter 6. Ж

137. Ждать у моря погоды

138. Жить душа в душу

139. Жить как кошка с собакой

140. Жить как на вулкане

141. Жить на широкую ногу

142. Жить припеваючи

Chapter 7. 3

143. Заблудиться в трёх соснах

144. Заварить кашу

145. Заглядывать в душу

146. Заговаривать зубы

147. Задать перцу

148. Задеть за живое

149. Задирать нос

150. Зайти в тупик

151. Закинуть удочку

152. Заколдованный круг

153. Закрадываться в душу

154. Закрывать на что-либо глаза

155. Замести следы

156. Замкнуться в себе

157. Заморить червячка

158. Зарубить на носу

159. Заткнуть за пояс

160. Звёзд с неба не хватает

161. Зелёная улица

162. Знать что-либо вдоль и поперёк

163. Знать все ходы и выходы

164. Знать как свои пять пальцев

165. Знать меру

166. Золотая середина

167. Золотое дно

168. Золотые руки

169. Зондировать почву

Chapter 8. И

170. Играть первую скрипку

171. Играть с огнём

172. Идти в гору

173. Идти в огонь и в воду

174. Идти куда глаза глядят

175. Идти на поводу

176. Идти по чьим-либо стопам

177. Идти против течения

178. Излить душу

179. Измерить кого-либо взглядом

180. Из одного теста

181. Из ряда вон выходящий

182. Иметь вес

183. Иметь голову на плечах

184. Искать вчерашний день

185. Искать/не найти днём с огнём

186. Искать иголку в стоге сена

187. Искры из глаз посыпались

188. Испить чашу до дна

189. Испортить всю музыку

190. И ухом не ведёт

191. Ищи ветра в поле

Chapter 9. К

192. Как аршин проглотил

193. Как без рук

194. Как в аптеке

195. Как в воду глядел

196. Как в воду опущенный

197. Как ветром сдуло

198. Как гора с плеч свалилась

199. Как гром среди ясного неба

200. Как дважды два четыре

201. Как две капли воды

202. Как за каменной стеной

203. Как из-под земли вырос

204. Как из рога изобилия

205. Как корова языком cли- зала

206. Как на иголках

207. Как небо от земли

208. Как об стенку горох

209. Как по маслу

210. Как по нотам разыграть

211. Как рукой сняло

212. Как рыба в воде

213. Как с гуся вода

214. Как сельдей в бочке

215. Как сквозь землю провалился

216. Как снег на голову

217. Как чёрт от ладана

218. Камень на сердце

219. Камень с души свалился

220. Камня на камне не оставить

221. Капля в море

222. Кататься как сыр в масле

223. Катиться под гору

224. Каши не сваришь

225. Кидает в жар

226. Клевать носом

227. Клин клином вышибать

228. Когда рак свистнет

229. Кот наплакал

230. Кошки скребут на душе

231. Краеугольный камень

232. Красивый жест

233. Красный как рак

234. Крепкий орешек

235. Кричать о чём-либо на всех перекрёстках

236. Кровь с молоком

237. Кто в лес, кто по дрова

238. Куда ветер дует

239. Купить кота в мешке

240. Курам на смех

241. Кусать себе локти

Chapter 10. Л

242. Лёгкая рука

243. Лёгок на подъём

244. Лёд тронулся

245. Лезть в бутылку

246. Лезть в душу

247. Лезть из кожи вон

248. Лить воду на чью-либо мельницу

249. Лить как из ведра

250. Лить крокодиловы слёзы

251. Ловить на лету

252. Ловить кого-либо на слове

253. Ловить рыбу в мутной воде

254. Ломать голову

255. Ломать копья

256. Ломиться в открытук дверь

257. Лопнуть как мыльный пузырь

Chapter 11. М

258. Мастер на все руки

259. Махнуть рукой

260. Медведь на ухо наступил

261. Медвежья услуга

262. Менять кукушку на ястреба

263. Мерить на свой аршин

264. Метать громы и молнии

265. Мир тесен

266. Много воды утекло

267. Море по колено

268. Мотать себе на ус

269. Моя хата с краю

270. Мурашки бегают по спине

271. Мутить воду

272. Мухи не обидит

273. Мышиная возня

Chapter 12. Н

274. Набить руку

275. Набрать в рот воды

276. На вес золота

277. Навострить лыжи

278. Навострить уши

279. Навязнуть в зубах

280. Надеяться как на каменную гору

281. Надуть губы.

282. Нажимать на все кнопки

283. Нажимать на все педали

284. Называть вещи своими именами

285. Найти себя.

286. Наклеивать ярлыки

287. На лбу написано.

288. Наломать дров.

289. Намылить шею

290. Нанести удар из-за угла

291. Напустить туману

292. Насолить кому-либо

293. Наступать кому-либо на пятки

294. Находиться на точке замерзания

295. Нашла коса на камень

296. Не видать как своих ушей

297. Не видеть дальше своего носа

298. Не видеть леса за деревьями

299. Не видеть света белого

300. Не выходит из головы

301. Не за горами

302. Не лезть за словом в карман

303. Нем как рыба

304. Не мытьём, так катаньем

305. Не находить себе места

306. Не нюхать пороху

307. Не от мира сего

308. Не ударить в грязь лицом

309. Не уметь двух слов связать

310. Не фунт изюму

311. Нечист на руку

312. Не чуять ног под собой

313. Ни два ни полтора

314. Ни жив ни мёртв

315. Ни за какие коврижки

316. Ни кола ни двора

317. Ни к селу ни к городу

318. Ни на что не похоже

319. Ни пуха ни пера!

320. Ни рыба ни мясо

321. Нож острый

322. Номер не пройдёт

323. Носа не высунуть

324. Носить воду решетом

325. Нужен как прошлогодний снег

Chapter 13. О

326. Обвести вокруг пальца

327. Обещать золотые горы

328. Обивать пороги

329. Обратиться не по адресу

330. Один как перст

331. Одна нога здесь, другая там

332. Одного поля ягода

333. Оказаться между двух огней

334. Оказаться между небом и землёй

335. Окатить холодной водой

336. Окунуться с головой

337. Опустить руки

338. Оставить с носом

339. Остаться на бобах

340. Остаться у разбитого корыта

341. Откладывать на чёрный день

342. Открывать Америку

343. Открывать кому-либо глаза на кого-либо / что- либо

344. Открывать кому-либо душу / сердце

345. Открывать свои карты

346. Откуда сыр-бор загорелся

Chapter 14. П

347. Палец о палец не ударить

348. Палка о двух концах

349. Пальца в рот не клади

350. Пальцем кого-либо не тронуть

351. Пальчики оближешь

352. Первая ласточка

353. Перегибать палку

354. Переливать из пустого в порожнее

355. Переломить себя

356. Перемывать косточки

357. Переполнить чашу терпения

358. Песенка спета

359. Писать как курица лапой

360. Плавать как топор

361. Плакаться в жилетку

362. Платить той же монетой

363. Плевать в потолок

364. Плестись как черепаха

365. Плыть по течению

366. Побывать в чьей-либо шкуре

367. Погнаться за двумя зайцами

368. По горячим следам

369. Подвернуться под руку

370. Подвести кого-либо под монастырь

371. Подводные камни

372. Под горячую руку

373. Поджать хвост

374. Подлить масла в огонь

375. Подложить свинью

376. Поднести пилюлю

377. Поднимать на щит

378. Под носом

379. Поднять всех на ноги

380. Подписываться под чем- либо обеими руками

381. Подрезать кому-либо крылья

382. Под сурдинку

383. Пожинать плоды

384. Поймать на удочку

385. Показать, где раки зимуют

386. Показать когти

387. Показать пятки

388. Показывать товар лицом

389. Полная чаша

390. Положа руку на сердце

391. Положить зубы на полку

392. Положить кого-либо на обе лопатки

393. Положить что-либо под сукно

394. Попадаться кому-либо на язык

395. По пальцам можно сосчитать

396. Попасть в переплёт

397. Попасть в точку

398. Попасть как кур во щи

399. Попасть кому-либо на зубок

400. Попасть не в бровь, а в глаз

401. Попасть пальцем в небо

402. Попасться на чью-либо удочку

403. Пороху не выдумает

404. Пороху не хватает

405. Посадить кого-либо в галошу

406. Последний крик моды

407. Последняя капля

408. Последняя спица в колеснице

409. После дождичка в четверг

410. Поставить вопрос ребром

411. Поставить всё на карту

412. Поставить кого-либо в тупик

413. Поставить крест на ком- либо / чём-либо

414. Поставить кого-либо на своё место

415. Почивать на лаврах

416. Прибирать к рукам

417. Привести кого-либо в себя

418. Приложить руку к чему- либо

419. Принимать за чистую монету

420. Припирать кого-либо к стенке

421. Притянуть что-либо за уши

422. Пробный шар

423. Провалиться с треском

424. Проглотить пилюлю

425. Проглотить язык

426. Прожужжать все уши

427. Пройти красной нитью

428. Пройти сквозь огонь и воду

429. Пройтись по чьему-либо адресу

430. Пропускать мимо ушей

431. Прятать концы в воду

432. Птичьего молока не хватает

433. Пуд соли съесть с кем- либо

434. Пускать козла в огород

435. Пускать кому-либо пыль в глаза

436. Пушкой не прошибёшь

Chapter 15. Р

437. Работать засучив рукава

438. Работать не покладая рук

439. Разбиваться в лепёшку

440. Развесить уши

441. Развязать кому-либо руки

442. Развязать язык

443. Разрядить атмосферу

444. Расхлёбывать кашу

445. Рвать и метать

446. Рвать на себе волосы

447. Рвать кого-либо на части

448. Реветь белугой

449. Родиться в сорочке

450. Родиться под счастливой звездой

451. Рубить сплеча

452. Рубить сук, на котором сидишь

453. Рука не дрогнет

454. Рука не поднимается

455. Руки коротки

456. Руки не доходят

457. Руки чешутся

458. Рукой не достанешь

459. Рыть яму кому-либо

Chapter 16. С

460. Садиться на любимого конька

461. Садиться на шею

462. Садиться не в свои сани

463. Сами с усами

464. Сапоги всмятку

465. Сбрасывать маску

466. Светлая голова

467. Сводить концы с концами

468. Своротить горы

469. Связать кого-либо по рукам и ногам

470. Сглаживать острые углы

471. Сгорать со стыда

472. Сгущать краски

473. Сдавать в архив

474. Семь потов сошло

475. Семь пятниц на неделе

476. Сердце/душа не лежит к чему-либо / кому-либо

477. Сердце/душа разрывается на части

478. Сесть в лужу

479. Сесть на мель

480. Сжечь корабли/мосты

481. Сидеть между двух стульев

482. Сидеть на чемоданах

483. Сидеть сложа руки

484. Склонять кого-либо во всех падежах

485. Скользить по поверхности

486. Сколько лет, сколько зим!

487. Слабая струнка

488. С лёгким сердцем

489. С лёгкой руки

490. След простыл

491. Сломать лёд

492. С луны свалился

493. Слышно, как муха пролетит

494. Слюнки текут

495. Сматывать удочки

496. Смеяться в кулак

497. Смотреть в корень

498. Смотреть в оба

499. Смотреть кому-либо в рот

500. Смотреть другими глазами

501. Смотреть как баран на новые ворота

502. Смотреть сверху вниз

503. Смотреть сквозь пальцы

504. Смотреть сквозь розовые очки

505. Снимать пенки

506. Снимать с кого-либо стружку

507. Снять перед кем-либо шляпу

508. Собаку съел на чём-либо

509. Совать нос во что-либо

510. Сон в руку

511. Сорить деньгами

512. Со скрипом

513. С открытой душой/с открытым сердцем

514. Спать без задних ног

515. С плеч долой

516. Спутать все карты

517. Сражаться с ветряными мельницами

518. Ставить во главу угла

519. Ставить кого-либо на ноги

520. Ставить на одну доску

521. Ставить что-либо с ног на голову

522. Ставить точки над и

523. Становиться на дыбы

524. Старо как мир

525. Стирать грани

526. Стоит как вкопанный

527. Стоять за кого-либо/что- либо горой

528. Стоять над душой

529. Стоять поперёк горла

530. Стоять поперёк дороги

531. Стреляный воробей

532. Стрелять из пушки по воробьям

533. Стричь всех под одну гребёнку

534. Строить на песке

535. С тяжёлым сердцем

536. Считать ворон

537. Сыт по горло

Chapter 17. Т

538. Танцевать от печки

539. Таскать каштаны из огня

540. Тащить за уши

541. Тёплое местечко

542. Терять голову

543. Терять почву под ногами

544. Тише воды, ниже травы

545. Толочь воду в ступе

546. Трещать по швам

547. Тяжёлая артиллерия

548. Тяжёл на подъём

549. Тянуть время

550. Тянуть за язык

Chapter 18. У

551. Убить двух зайцев

552. Ударить как обухом по голове

553. Ударить по рукам

554. Узнать что-либо из первых рук

555. Уйтивкусты

556. Уйтивсебя

557. Уйтисголовойво что-либо

558. Указать кому-либо на дверь

559. Умывать руки

560. Уносить ноги

561. Упасть с неба на землю

562. Устраивать сцену

563. Утереть кому-либо нос

564. Ухо режет

565. Уши вянут

Chapter 19. Х

566. Хватать звёзды с неба

567. Хвататься за голову

568. Хвататься за соломинку

569. Ходить вокруг да около

570. Ходить на голове

571. Ходить по краю пропасти

572. Ходить по струнке

573. Хоть трава не расти

574. Хоть шаром покати

575. Хромать на обе ноги

576. Худой как спичка

Chapter 20. Ц

577. Цены нет кому-либо / че- му-либо

578. Через чью-либо голову

579. Через час по чайной ложке

580. Чёрная кошка пробежала

581. Чёрным по белому

582. Чёртова дюжина

583. Чесать язык

584. Читать между строк

585. Чудеса в решете

586. Чужими руками жар загребать

Chapter 21. Ш

587. Шапками закидаем

588. Шапочное знакомство

589. Шито белыми нитками

590. Шутки в сторону

Chapter 22. Я

591. Яблоку негде упасть

592. Язык сломаешь

593. Язык хорошо подвешен

594. Ясно как день

Index

