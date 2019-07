80 certificats et formulaires administratifs médicaux

Souvent sollicité pour délivrer un certificat ou une attestation médicale, le médecin n'est pas seulement un clinicien et un thérapeute. Il se porte également au coté du patient pour défendre les intérêts de ce dernier parmi les arcanes de la justification sociale et juridique, comme co-demandeur, témoin ou garant. Il lui incombe donc de savoir ce qu'il doit et peut faire, quand le faire, comment le faire et quelles seront les conséquences de son action. Action qui se fonde principalement sur des écrits dont les règles fondamentales, aussi bien dans le fond que dans la forme, engendrent divers degrés de responsabilités et de risques encourus en cas de mauvaise rédaction ou inobservance de la réglementation.

Tous ces risques sont rappelés dans cet ouvrage rédigé sous forme de fiches et qui offre au généraliste toutes les clés concernant les formulaires et certificats médicaux avec, en particulier, la mention aux imprimés qui posent problèmes, la prescription de soins infirmiers, les modalités de déclaration auprès de l'institut national de veille sanitaire, les problèmes de consentement du malade, la télé-transmission et la carte vitale.