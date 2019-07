70 fiches de soins pour l'auxiliaire de puériculture

Dans la prise en charge spécifique du nourrisson et dans celle de l’enfant, l’auxiliaire de puériculture doit maîtriser une très grande variété de soins, que ce soit en crèche ou en services hospitaliers.

Ainsi, cet ouvrage présente l’intégralité des gestes techniques et de soins réalisés par l’auxiliaire de puériculture sous la forme de 70 fiches pédagogiques illustrées.

Classées selon les premiers modules de la formation, les fiches reprennent dans un style clair et synthétique l’essentiel des connaissances et des gestes à maîtriser. Chaque fiche, ponctuée d’encadrés « Mémo » et de tableaux récapitulatifs, précise :

- les objectifs et les indications du soin ou du geste ;

- les compétences requises ;

- la démarche d’observation préparatoire ;

- la réalisation du soin et les transmissions.

Cette nouvelle édition offre des fiches entièrement actualisées et rendues encore plus pratiques grâce à une nouvelle présentation en couleur. L’ouvrage s’adresse en priorité aux AP (étudiants et professionnels), ainsi qu’à l'ensemble des professionnels de la petite enfance (ATSEM, AM, puéricultrices, CAP AEPE…) qui y trouveront des outils précieux pour leur pratique quotidienne.