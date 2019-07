300 médicaments injectables

La prescription ou l'administration des médicaments injectables nécessite de prendre en compte de nombreux paramètres liés au patient et à la maladie à traiter. Le choix optimal de la voie d'injection n'est pas toujours évident, surtout si les conditions d'administration (urgence, patient particulier) ne laissent pas le temps de consulter des documents et des notices d'utilisation parfois très denses.

Véritable outil thérapeutique, cet ouvrage met à la disposition du prescripteur ou de l'utilisateur de médicaments injectables, des informations claires et pratiques présentées de manière synthétique sous forme de tableaux permettant ainsi une utilisation rapide et efficace. Il précise pour chaque médicament la voie d'injection et les conditions d'administration couramment pratiquées, ainsi que la surveillance du traitement, pendant et après l'injection.

Rédigé sous forme de fiches classées par spécialités et par DCI, cet ouvrage rappelle les noms commerciaux, les contre-indications absolues et relatives, les précautions d'emploi et les conditions de conservation de chaque médicament. Les indications, les posologies ainsi que les présentations, les dilutions et l'administration sont détaillées en fonction de la voie d'injection choisie. Pour certains médicaments utilisés au pousse-seringue électrique, des tableaux de vitesses de perfusion sont proposés.

Ce guide pratique des médicaments injectables en format poche constitue un outil unique et original à destination de l'ensemble des praticiens, internes, étudiants en médecine, infirmiers(ères) et élèves infirmiers(ères). De plus, cet ouvrage est agrémenté d'un complément en ligne mettant à la disposition du lecteur les fiches téléchargeables des médicaments d'usage moins courant mais tout aussi importants. Pour accéder au complément en ligne de cet ouvrage, cliquez ici.