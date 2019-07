Chaque année apparaissent de nouveaux moyens de diagnostic et de traitement modifiant la manière de comprendre et d'appréhender les maladies.

Cette 11e édition, totalement actualisée, donne ainsi au praticien tout ce qu'il faut savoir pour prescrire les analyses médicales et interpréter les résultats. Cet ouvrage place chaque examen dans une démarche diagnostique, privilégiant les examens les plus sûrs ou les plus adaptés par rapport à d'autres procédés biologiques ou d'imagerie.

Entièrement revu, cet ouvrage présente de manière simple près de 250 examens de laboratoire présentés sous forme de fiches classées par ordre alphabétique à l'intérieur de chaque type. Chaque fiche précise, pour chaque examen, le but, le mode de prélèvement, les valeurs normales et cliniques (valeurs pathologiques) et leur interprétation.

Cette 11e édition intègre les avancées récentes de la discipline tel les derniers marqueurs tumoraux significatifs ; la nouvelle place de la vitamine D dans le diagnostic des maladies osseuses ; le diagnostic anténétal de la trisomie 21 dès le premier trimestre ; de nouveaux dosages toxicologiques, etc.

L'ouvrage contient également les références médicales opposables relatives aux examens biologiques. Un index de pathologies en facilite l'usage par le praticien qui dispose ainsi d'un outil de travail indispensable et efficace.