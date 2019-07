140 ordonnances en homéopathie

Non agressive, économique et personnalisée, l'homéopathie a d'une part un succès croissant auprès des patients et permet d'autre part aux médecins de diversifier leur arsenal thérapeutique. Les patients souhaitant de plus en plus être soignés d'une manière globale et naturelle, cet outil au concept novateur permettra à tout praticien, quel que soit son niveau en homéopathie, de répondre de manière efficace à cette demande.



Chaque médecin y trouvera des ordonnances de première intention, de manière justifiée et ouverte. Justifiée parce que chaque prescription est traitée en tenant compte des recommandations médicales et en expliquant la méthode homéopathique en vue de trouver le remède similaire. Ouverte, enfin, parce que chaque traitement peut être décliné, que le praticien soit uniciste, pluraliste ou complexiste. Une centaine de pathologies de médecine générale sont ainsi décrites avec les prescriptions commentées et modulables.