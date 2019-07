120 questions en gynécologie-obstétrique

Véritable outil pour la pratique quotidienne des médecins, des sages-femmes et des étudiants en médecine, ce livre rassemble 120 questions/réponses et conduites à tenir, adaptées à chaque problématique de gynécologie-obstétrique.



Présentée sous forme de fiche, chaque question suit le même plan : demande de la patiente, première consultation avec l'interrogatoire et l'examen du généraliste ou de la sage-femme, et prescription des examens complémentaires initiaux, puis réponse du spécialiste avec ce qu'il faut connaître du diagnostic, les bilans, le traitement et le suivi de chaque pathologie.



L'ouvrage aborde chaque sujet avec des conduites à tenir précises, des arbres décisionnels sur tous les aspects de la gynécologie médicale et chirurgicale, d'obstétrique et de grossesse pathologique, de cancérologie et de médecine de la reproduction.



Sont présentées les questions de diagnostic anténatal, d'interruption volontaire de grossesse, de demande de certificat, mais aussi de stérilisation volontaire féminine avec les cadres juridiques adaptés.

Intégralement actualisée, cette 3e édition est enrichie de nouvelles questions sur :



le diagnostic prénatal ;



; la procréation médicalement assistée ;



; la prise en charge de la violence conjugale.