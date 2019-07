120 pièges en Échocardiographie

L'échocardiographie est une technique d'exploration utilisée couramment en pratique clinique cardiologique. Elle constitue l'examen de routine du fait des informations d'ordre diagnostique et thérapeutique qu'elle apporte et de son caractère non invasif.



Cet ouvrage passe en revue l'ensemble des pièges techniques ou diagnostiques pouvant être rencontrés lors de la pratique de cet examen.



Il prend en compte les progrès technologiques et informatiques importants de la spécialité ces dernières années : TM anatomique, Strain myocardique, échocardiographie 3D, etc. Ces avancées ont créé de nouvelles exigences et des règles indispensables et strictes de l'examen échographique. La maîtrise des pièges potentiels de la technique ultrasonore permet l'optimisation des examens pratiqués et la garantie des résultats plus précis et plus fiables. En effet, la qualité des examens échographiques dépend conjointement de la compétence et de l'expérience de l'opérateur mais également de la performance de l'échographe utilisé.



Cet ouvrage très pratique et abondamment illustré accompagnera cardiologues et échocardiographistes impliqués dans la prise en charge des cardiopathies, leur permettant d'éviter les interprétations erronées et d'approfondir leurs connaissances.