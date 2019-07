On ne le répétera jamais assez : les premières minutes sont capitales dans une situation d’urgence et savoir prendre les bonnes décisions, un enjeu de santé primordial. L’infirmier(e) doit pouvoir prodiguer les premiers soins d’urgence, dans l’attente de l’arrivée du médecin. La pratique de l’urgence ne se cantonnant d’ailleurs plus aux uniques urgences intra- et pré-hospitalières, l’évolution incessante de la pratique de soins contraint les infirmier(e)s et aides-soignant(e)s à intervenir dans des cas de pathologies aiguës, de plus en plus souvent hors du champ du centre hospitalier, et à décider du besoin d’une intervention médicale. Aussi, ces 100 fiches pratiques infirmières face aux situations d’urgence permettent à l’infirmier(e) d’identifier les symptômes et répondent parfaitement à la nécessité d’avoir une connaissance rapide des différentes pathologies rencontrées, dans le cadre de la législation et d’une conduite de bonnes pratiques. Claire, simple et pragmatique, chacune de ces fiches suit le même déroulé : • définition • diagnostic(s) infirmier(s) • prise en charge infirmière Et pour chaque fiche, le rôle de l’aide-soignant est mis en évidence, la bonne prise en charge d’un patient requérant une excellente coordination entre l’activité de l’infirmier(e) et celle de l’aide-soignant(e). Regroupées en 18 parties, notamment par spécialité, ces fiches sont toutes accompagnées d’un arbre décisionnel récapitulatif de la prise en charge infirmière. Les deux dernières parties sont consacrées spécifiquement aux problèmes médico-légaux, à la législation professionnelle et à un rappel des actes de soins infirmiers. Indispensable dans la pratique professionnel, ce livre outil – en couleurs et spiralé – est destiné aussi bien aux étudiant(e)s infirmier(e)s qu’aux infirmier(e)s diplômés d’État soucieux de prendre les bonnes décisions.